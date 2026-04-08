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Расписание матчей
Кипр. Кубок
АЕЛ - Пафос
АЕЛ - Пафос: обзор матча 08 апреля 2026
АЕЛ
08.04.2026, среда, 19:00
Кипр. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Пафос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АЕЛ - Пафос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Лимассол Арена
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2 : 0
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2 : 2
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