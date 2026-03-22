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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Серро
Пеньяроль - Серро: обзор матча 22 марта 2026
Пеньяроль
22.03.2026, воскресенье, 01:30
Уругвай. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Серро
18'
М. Аресо
26'
L. Miguel Angulo
90+1'
N. Fernández (П)
45+1'
C. Barros (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Серро
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Jairo Sebastián Amaro Mello
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Nicolás Fernández
90'
+1
90'
Желтая карточка
Дамиан Суарес
90'
+5'
Замена
Facundo Batista
️️️️➡️️
Матиас Аресо
80'
Замена
Stiven Muhlethaler
️️️️➡️️
Leonardo Fernández
80'
Желтая карточка
Nicolás Fernández
78'
75'
Замена
S. Paiva
️️️️➡️️
Augusto Cambón
72'
Желтая карточка
Cristian Barros
71'
Желтая карточка
Augusto Cambón
60'
Желтая карточка
Alejandro Severo
Замена
Emanuel Gularte
️️️️➡️️
Маурисио Лемос
58'
Замена
Leandro Umpiérrez
️️️️➡️️
Eduardo Darías
58'
Желтая карточка
Kevin Rodríguez
50'
Замена
Kevin Rodríguez
️️️️➡️️
Luis Miguel Angulo
46'
46'
Замена
Jairo Sebastián Amaro Mello
️️️️➡️️
Emiliano Sosa
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Cristian Barros
Желтая карточка
Эрик Ремеди
45'
45'
+5'
Красная карточка
Максимильяно Оливера
44'
39'
Вторая желтая
Agustin Miranda
30'
Желтая карточка
Agustin Miranda
27'
Замена
Alejandro Severo
️️️️➡️️
N. Sena
ГОЛ! 2:0!
Luis Miguel Angulo
26'
ГОЛ! 1:0!
Матиас Аресо
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
1
Sebastián Britos
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
2
Франко Эскобар
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
8
Nicolás Fernández
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Серро
25
Fabrizio Correa
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
44
Emanuel Carlos
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
8
Agustin Miranda
ЦП
19
Emiliano Sosa
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
18
N. Sena
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
14
Kevin Rodríguez
ЦЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
25
M. Gonzalez
ЦЗ
32
Leandro Umpiérrez
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
18
German Barbas
ЦП
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
23
Gastón Togni
ЦФ
Серро
40
Diego Capdevila
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
10
Brahian Alemán
ЦП
32
Rodrigo Mederos
ЦП
9
Bruno Morales
ЦФ
33
Tiago Rijo
ЦФ
29
S. Paiva
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
4-1-3-2
1
15
Оливера
3
Лемос
6
2
Эскобар
5
Ремеди
8
13
10
19
Аресо
77
3-5-1-1
25
22
Суарес
17
20
5
19
27
18
8
44
28
77
14
14
77
3
Лемос
4
4
3
Лемос
13
32
32
13
10
30
30
10
19
Аресо
9
9
19
Аресо
19
31
31
19
10
10
28
29
29
28
18
7
7
18
Остались в запасе
Пеньяроль
Серро
29
Washington Aguerre
ВР
25
M. Gonzalez
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
18
German Barbas
ЦП
23
Gastón Togni
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
40
Diego Capdevila
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
32
Rodrigo Mederos
ЦП
9
Bruno Morales
ЦФ
33
Tiago Rijo
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
25
M. Gonzalez
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
18
German Barbas
ЦП
23
Gastón Togni
ЦФ
Остались в запасе
40
Diego Capdevila
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
32
Rodrigo Mederos
ЦП
9
Bruno Morales
ЦФ
33
Tiago Rijo
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Табаре Силва
Статистика матча Пеньяроль - Серро
3
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
7
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
Посещаемость:
27000
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