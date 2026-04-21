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Расписание матчей
Азербайджан. Кубок
Зиря - Туран Товуз
Зиря - Туран Товуз: обзор матча 21 апреля 2026
Зиря
21.04.2026, вторник, 18:00
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Туран Товуз
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Статистика матча Зиря - Туран Товуз
2
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0
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