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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Виборг
Сендерийск - Виборг: обзор матча 12 апреля 2026
Сендерийск
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Виборг
48'
L. Kirkegaard
90+1'
O. Addo
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Виборг
Завершен
90'
+6
Замена
Tim Freriks
️️️️➡️️
Дориан Ханца
Желтая карточка
Тобиас Клюснер
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Osman Addo
Желтая карточка
Лирим Камили
90'
90'
+13'
80'
Замена
Osman Addo
️️️️➡️️
Sami Jalal
80'
Замена
Asker Beck
️️️️➡️️
Мадс Сендергор
79'
Желтая карточка
Чарли Хорнеман
79'
Травма
Sami Jalal
72'
Желтая карточка
Мадс Сендергор
Замена
Pachanga Kristensen
️️️️➡️️
Магнус Йенсен
68'
65'
Замена
Чарли Хорнеман
️️️️➡️️
Bilal Brahimi
Замена
Dalton Wilkins
️️️️➡️️
Сефер Эмини
59'
Замена
Nikolai Flø
️️️️➡️️
Marcus Bundgaard
59'
Травма
Marcus Bundgaard
58'
55'
Желтая карточка
Дориан Ханца
48'
ГОЛ! 0:1!
Lukas Kirkegaard
Пас отдал
Sami Jalal
Замена
Тобиас Клюснер
️️️️➡️️
Simon Wæver
46'
46'
Замена
Жан Мануэль Мбом
️️️️➡️️
Hjalte Bidstrup
45'
+4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сендерийск
16
Marcus Bundgaard
ВР
3
Simon Wæver
ЦЗ
4
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Магнус Йенсен
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
R. Vinderslev
(К)
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
26
Tobias Sommer
ЦФ
24
Olti Hyseni
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
29
Sami Jalal
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
10
Thomas Jørgensen
ЦП
21
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Сендерийск
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
19
Pachanga Kristensen
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
1
Nikolai Flø
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Виборг
16
Filip Djukic
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
17
Osman Addo
ЦФ
9
Tim Freriks
ЦФ
4-3-1-2
16
3
5
Йенсен
12
4
Гретарссон
6
7
Эмини
11
15
Камили
24
26
4-1-3-2
1
Лунд
5
Залетел
30
26
32
13
Греннинг
29
6
Сендергор
10
19
Ханца
21
7
Эмини
13
13
7
Эмини
5
Йенсен
19
19
5
Йенсен
3
20
Клюснер
20
Клюснер
3
16
1
1
16
9
Хопп
9
Хопп
26
18
Мбом
18
Мбом
26
6
Сендергор
8
8
6
Сендергор
21
11
Хорнеман
11
Хорнеман
21
29
17
17
29
19
Ханца
9
9
19
Ханца
Остались в запасе
Сендерийск
Виборг
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
16
Filip Djukic
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
33
Frederik Damkjer
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
Остались в запасе
16
Filip Djukic
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
33
Frederik Damkjer
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Якоб Фрис
Сендерийск
Точно не сыграют
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЛЗ
Виборг
Точно не сыграют
Оливер Бундгор
ЦЗ
M. Londal
Yonis Njoh
ЦФ
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Статистика матча Сендерийск - Виборг
2
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
410
390
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.47
0.47
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Sydbank Park, Haderslev
Посещаемость:
7058
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1
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2 февраля 2022, 18:40
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля 2025, 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
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Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 30 тур
Орхус
2 : 1
03.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 32 тур
Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
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Орхус
2 : 1
03.05.2026
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Сендерийск
1 : 2
23.04.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 29 тур
Виборг
1 : 0
26.04.2026
Нордшелланд
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Виборг
0 : 1
22.04.2026
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