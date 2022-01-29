Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Вест Кост
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Вест Кост: онлайн-трансляция 29 августа 2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
29.08.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 25 тур
- : -
Не начался
Циндао Вест Кост
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Вест Кост
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Все
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Циндао Вест Кост
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
22
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
17 октября 2025, 17:11
3
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
31 июля 2025, 08:41
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
10 мая 2025, 16:06
1
«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб
15 апреля 2025, 12:17
1
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
22
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
21 октября 2024, 22:10
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
21 сентября 2024, 17:05
2
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
7
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
17 октября 2025, 17:11
3
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
31 июля 2025, 08:41
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
10 мая 2025, 16:06
1
«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб
15 апреля 2025, 12:17
1
Динамовец Нгамале получил предложение из Китая
10 апреля 2025, 18:46
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 1 тур
Чэнду Жунчэн
- : -
06.03.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
- : -
07.03.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
07.03.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
07.03.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
- : -
07.03.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 1 тур
Чэнду Жунчэн
- : -
06.03.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
- : -
07.03.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
07.03.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
07.03.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
- : -
07.03.2026
Циндао Хайню
Последние матчи
Все
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 30 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
22.11.2025
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
02.11.2025
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 1
01.11.2025
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
26.10.2025
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
22.11.2025
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 29 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 1
01.11.2025
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Юньнань Юкунь
2 : 0
18.10.2025
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
28.09.2025
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
02.11.2025
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
26.10.2025
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
1 : 2
17.10.2025
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 23 тур
Далянь Йингбо
0 : 2
04.10.2025
Циндао Вест Кост
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: