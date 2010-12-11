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Эвертон - Уиган Атлетик
Эвертон - Уиган Атлетик: обзор матча 11 декабря 2010
Эвертон
11.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уиган Атлетик
+5
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
С. Гохури
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Х. Томас
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Л. Саа
Замена
Р. Стам
️️️️
Т. Клеверли
Желтая карточка
Х. Томас
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Ф. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
6
Родуэлл
17
Кэхилл
28
Саа
4-5-1
26
Аль-Хабси
2
Гохури
13
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
8
Клеверли
6
Томас
26
Уотсон
23
Родальега
28
Саа
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
28
Саа
20
Пиенаар
28
Аничебе
28
Аничебе
20
Пиенаар
8
Клеверли
8
Стам
8
Стам
8
Клеверли
6
Томас
11
МакАртур
11
МакАртур
6
Томас
Остались в запасе
Эвертон
Уиган Атлетик
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Уиган Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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