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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 26 сентября 2010
Ньюкасл
26.09.2010, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
43'
К. Нолан (П)
67'
К. Джонс
85'
Д. Перч (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Перч
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Р. Делап
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Р. Фуллер
️️️️
С. Диао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нолан
Желтая карточка
С. Диао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Кевин Нолан
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-3-2-1
23
Крул
21
Энрике
5
Уильямсон
24
Перч
2
Колоччини
4
Нолан
8
Бартон
24
Тиоте
15
Раутледж
8
Бен Арфа
9
Кэрролл
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Коллинс
4
Уайтхэд
12
Уилэн
15
Диао
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
8
Бен Арфа
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
24
Тиоте
26
Амеоби
26
Амеоби
24
Тиоте
Фуллер
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
Фуллер
12
Уилэн
5
Делап
5
Делап
12
Уилэн
15
Диао
19
Фуллер
19
Фуллер
15
Диао
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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