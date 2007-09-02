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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Карлсруэ - Штутгарт
Карлсруэ - Штутгарт: обзор матча 02 сентября 2007
Карлсруэ
02.09.2007, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карлсруэ - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
Посещаемость:
29800 из 32306 зрителей (92%)
Новости команд
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Карлсруэ
Штутгарт
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