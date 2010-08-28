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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Челси - Сток Сити

28.08.2010, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-Лига, 3 тур Челси - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Челси 7:0 Сток Сити
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Челси
Англия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
7 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Челси 2:1 Сток Сити
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 0:2 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 38 23 11 4 78:37 +41 80
2. Челси 38 21 8 9 69:33 +36 71
3. Манчестер Сити 38 21 8 9 60:33 +27 71
4. Арсенал 38 19 11 8 72:43 +29 68
5. Тоттенхэм 38 16 14 8 55:46 +9 62
6. Ливерпуль 38 17 7 14 59:44 +15 58
7. Эвертон 38 13 15 10 51:45 +6 54
8. Фулхэм 38 11 16 11 49:43 +6 49
9. Астон Вилла 38 12 12 14 48:59 -11 48
10. Сандерленд 38 12 11 15 45:56 -11 47
11. Вест Бромвич 38 12 11 15 56:71 -15 47
12. Ньюкасл 38 11 13 14 56:57 -1 46
13. Сток Сити 38 13 7 18 46:48 -2 46
14. Болтон 38 12 10 16 52:56 -4 46
15. Блэкберн 38 11 10 17 46:59 -13 43
16. Уиган 38 9 15 14 40:61 -21 42
17. Вулверхэмптон 38 11 7 20 46:66 -20 40
18. Бирмингем 38 8 15 15 37:58 -21 39
19. Блэкпул 38 10 9 19 55:78 -23 39
20. Вест Хэм 38 7 12 19 43:70 -27 33
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