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Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 21 августа 2010
Вест Бромвич
21.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
81'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
Желтая карточка
С. Рид
Замена
Н. Шори
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Риверос
Желтая карточка
Т. Брамбл
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Желтая карточка
П. Да Силва
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Й. Ольссон
Замена
С. Рид
️️️️
Г. Дорранс
Желтая карточка
К. Брант
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
16
Чех
13
Ольссон
30
Тамаш
18
Хара
7
Томас
11
Брант
18
Дорранс
7
Моррисон
21
Мулумбу
27
Одемвингие
3-2-3-2
22
Миньоле
4
Да Силва
19
Брамбл
5
Онуоха
27
Эль-Мохамади
15
Ричардсон
10
Мальбранк
16
Риверос
14
Хендерсон
22
Кэмпбелл
10
Бент
21
Мулумбу
3
Шори
3
Шори
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Рид
18
Рид
18
Дорранс
Торне
10
Барнс
10
Барнс
Торне
10
Мальбранк
7
Зенден
7
Зенден
10
Мальбранк
27
Эль-Мохамади
18
Уэлбек
18
Уэлбек
27
Эль-Мохамади
16
Риверос
29
Уогхорн
29
Уогхорн
16
Риверос
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
31
Тревор Карсон
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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