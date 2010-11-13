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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 13 ноября 2010
Шахтер
13.11.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
25'
Л. Адриано (П)
66'
М. Морено
73'
Е. Писоцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
Замена
А. Цуриков
️️️️
Д. Еременко
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 2:1!
Е. Писоцкий
Пас отдал
Е. Опанасенко
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Вернидуб
ГОЛ! 2:0!
М. Морено
Пас отдал
Р. Рац
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Замена
Д. Коста
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Е. Опанасенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Адриано
Желтая карточка
Тейку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
4
Тейку
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
(К)
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ПЗ
39
Евгений Опанасенко
ОП
10
Жуниор
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
15
Фабиу
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
19
Чигринский
33
Срна
27
Степаненко
19
Гай
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
9
Эдуардо
3-3-2-1-1
22
Безотосный
15
Вернидуб
19
Невмывака
7
Хайдучек
14
Полевой
39
Опанасенко
4
Тейку
42
Писоцкий
10
Жуниор
6
Еременко
15
Фабиу
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
9
Эдуардо
11
Коста
11
Коста
9
Эдуардо
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
6
Еременко
9
Цуриков
9
Цуриков
6
Еременко
15
Вернидуб
8
Сидорчук
8
Сидорчук
15
Вернидуб
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
91
Евгений Задоя
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
91
Евгений Задоя
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Шахтер - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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