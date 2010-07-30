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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Шахтер
Арсенал - Шахтер: обзор матча 30 июля 2010
Арсенал
30.07.2010, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
30'
С. Симоненко
43'
Д. Коста
45+2'
Д. Коста
48'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шахтер
Замена
В. Лукша
️️️️
А. Старгородский
Замена
А. Хомин
️️️️
А. Богданов
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Бартулович
Замена
К. Кравченко
️️️️
Л. Адриано
Замена
Д. Агахова
️️️️
А. Гладкий
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Л. Адриано
ГОЛ! 1:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Коста
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Рац
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 1:0!
С. Симоненко
Желтая карточка
Д. Чигринский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
(К)
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЛП
35
Александр Грицай
ОП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ПП
16
Максим Шацких
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
12
Андрей Комарицкий
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
50
Ика Мепория
ЦП
5
Витаутас Лукша
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
4-1-3-2
1
Рева
44
Симоненко
23
Шершун
6
Шоава
38
Ещенко
35
Грицай
21
Бартулович
11
Старгородский
90
Богданов
7
Мазилу
16
Шацких
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
32
Ищенко
15
Рац
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Коста
20
Гладкий
4
Адриано
11
Старгородский
5
Лукша
5
Лукша
11
Старгородский
21
Бартулович
13
Миколюнас
13
Миколюнас
21
Бартулович
90
Богданов
4
Хомин
4
Хомин
90
Богданов
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
4
Адриано
24
Кравченко
24
Кравченко
4
Адриано
20
Гладкий
77
Агахова
77
Агахова
20
Гладкий
Остались в запасе
Арсенал
Шахтер
50
Ика Мепория
ЦП
12
Андрей Комарицкий
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
50
Ика Мепория
ЦП
12
Андрей Комарицкий
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Арсенал - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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