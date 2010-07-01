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Сахалин - СКА-Хабаровск
Сахалин - СКА-Хабаровск: обзор матча 01 июля 2010
Сахалин
01.07.2010, четверг, 11:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сахалин - СКА-Хабаровск
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0
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Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
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Сахалин
1 : 0
20.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
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