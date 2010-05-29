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Расписание матчей
Венгрия - Германия
Венгрия - Германия: обзор матча 29 мая 2010
Венгрия
29.05.2010, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Германия
5'
Л. Подольски (П)
69'
М. Гомес
73'
Какау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Венгрия - Германия
Замена
Ж. Лацко
️️️️
Л. Боднар
ГОЛ! 0:3!
Какау
Замена
А. Элек
️️️️
С. Хусти
Замена
️️️️
Р. Юхас
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
А. Фридрих
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
М. Марин
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
М. Марин
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
М. Янсен
️️️️
П. Троховски
Замена
К. Немет
️️️️
Ш. Торгелле
Замена
Д. Тошер
️️️️
Б. Бодор
Замена
Какау
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
П. Троховски
Желтая карточка
Л. Боднар
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
6
Болдижар Бодор
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
2
Ласло Боднар
ПЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Габор Хорват
ЦП
11
Саболч Хусти
ПП
9
Владимир Коман
ЦФ
0
Шандор Торгелле
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Куман
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Лукас Подольски
ЦФ
0
Мирослав Клозе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Андреас Бек
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
4-4-2
1
Кирай
6
Бодор
23
Юхас
0
Ванчак
2
Боднар
7
Джуджак
16
Вадоч
0
Хорват
11
Хусти
0
Торгелле
9
Коман
4-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
0
Мертезакер
3
Фридрих
14
Вестерманн
6
Хедира
8
Кроос
15
Троховски
10
Озил
0
Клозе
10
Подольски
2
Боднар
14
Лацко
14
Лацко
2
Боднар
11
Хусти
6
Элек
6
Элек
11
Хусти
6
Бодор
9
Тошер
9
Тошер
6
Бодор
0
Торгелле
11
Немет
11
Немет
0
Торгелле
3
Фридрих
14
Бадштубер
14
Бадштубер
3
Фридрих
6
Хедира
4
Аого
4
Аого
6
Хедира
15
Троховски
7
Янсен
7
Янсен
15
Троховски
8
Кроос
21
Марин
21
Марин
8
Кроос
10
Озил
16
Какау
16
Какау
10
Озил
0
Клозе
23
Гомес
23
Гомес
0
Клозе
Остались в запасе
Венгрия
Германия
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Куман
12
Тим Визе
ВР
2
Андреас Бек
ЦЗ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
2
Андреас Бек
ЦЗ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Куман
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Венгрия - Германия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Пушкаш Арена
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