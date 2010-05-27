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Расписание матчей
Беларусь - Гондурас
Беларусь - Гондурас: обзор матча 27 мая 2010
Беларусь
27.05.2010, четверг, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Гондурас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
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0 : 0
19.11.2025
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14.11.2025
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