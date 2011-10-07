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Евро-2024
Армения - Северная Македония
Армения - Северная Македония: обзор матча 07 октября 2011
Армения
07.10.2011, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 11 тур
4 : 1
Завершен
Северная Македония
27'
М. Пиццелли
33'
Г. Мхитарян
68'
Г. Казарян
90+1'
А. Саркисов
84'
В. Шиков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Северная Македония
ГОЛ! 4:1!
А. Саркисов
Пас отдал
Ю. Мовсисян
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Шиков
Замена
Э. Малакян
️️️️
Г. Казарян
Замена
А. Саркисов
️️️️
К. Мкртчян
ГОЛ! 3:0!
Г. Казарян
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
К. Мкртчян
Замена
Э. Манучарян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
И. Митрески
️️️️
Ф. Ивановски
Вторая желтая
В. Шумуликоски
Замена
В. Лазаревски
️️️️
С. Георгиевски
Замена
М. Джуровски
️️️️
М. Муарем
Желтая карточка
В. Шумуликоски
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Р. Попов
Желтая карточка
М. Ивановски
ГОЛ! 1:0!
М. Пиццелли
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
(К)
ПЗ
8
Маркос Пиццелли
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
7
Артур Едигарян
ПП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
12
Геворг Казарян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
3
Роберт Попов
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
15
Славчо Георгиевски
ЦЗ
2
Николче Новески
ПЗ
14
Муарем Муарем
ЛП
8
Величе Шумуликоски
(К)
ЦП
0
Мухамед Демири
ПП
21
Мирко Ивановски
ЛФ
9
Филип Ивановски
ЦФ
7
Иван Тричковски
РФ
Главный тренер
Джон Тошак
Армения
0
Арсен Петросян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
0
Эдгар Малакян
ПП
17
Завен Бадоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
7
Влатко Грозданоски
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
4-4-2
1
Березовский
20
Айрапетян
0
Алексанян
0
Юспашян
0
Овсепян
8
Пиццелли
18
Мхитарян
6
Мкртчян
7
Едигарян
12
Казарян
0
Мовсисян
4-3-3
1
Богатинов
2
Новески
6
Шиков
15
Георгиевски
3
Попов
0
Демири
8
Шумуликоски
14
Муарем
7
Тричковски
9
Ивановски
21
Ивановски
12
Казарян
0
Малакян
0
Малакян
12
Казарян
6
Мкртчян
11
Саркисов
11
Саркисов
6
Мкртчян
8
Пиццелли
22
Манучарян
22
Манучарян
8
Пиццелли
15
Георгиевски
14
Лазаревски
14
Лазаревски
15
Георгиевски
9
Ивановски
2
Митрески
2
Митрески
9
Ивановски
14
Муарем
9
Джуровски
9
Джуровски
14
Муарем
Остались в запасе
Армения
Северная Македония
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Арсен Петросян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
Главный тренер
Вардан Минасян
7
Влатко Грозданоски
ЦП
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
Главный тренер
Джон Тошак
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Арсен Петросян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
Остались в запасе
7
Влатко Грозданоски
ЦП
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Джон Тошак
Статистика матча Армения - Северная Македония
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Ален Ходжа ( Австрия)
Роланд Бранднер ( Австрия).
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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