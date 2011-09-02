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Евро-2024
Ирландия - Словакия
Ирландия - Словакия: обзор матча 02 сентября 2011
Ирландия
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 9 тур
0 : 0
Завершен
Словакия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Словакия
Желтая карточка
С. Уорд
Желтая карточка
Ш. Сент-Леджер
Замена
Р. Виттек
️️️️
Ф. Голошко
Желтая карточка
М. Кархан
Замена
Э. Йендришек
️️️️
В. Вайсс
Замена
С. Хант
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
Я. Муха
Желтая карточка
Р. Данн
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
С. Кокс
️️️️
К. Дойл
Травма
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
5
Ричард Данн
ЛЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ПЗ
11
Дэмьен Дафф
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Словакия
1
Ян Муха
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
13
Филип Голошко
ЛП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
6
Мирослав Кархан
ПП
10
Мирослав Стох
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
17
Стивен Хант
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
Словакия
18
Эрик Йендришек
ЛП
8
Роберт Йеж
АП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
4-3-1-2
16
Гивен
5
Данн
4
О'Ши
17
Уорд
2
Сент-Леджер
11
Дафф
8
Эндрюс
6
Уилэн
7
МакГиди
13
Дойл
10
Кин
4-5-1
1
Муха
2
Пекарик
3
Шкртел
4
Дюрица
5
Чех
6
Кархан
17
Гамшик
7
Вайсс
19
Куцка
13
Голошко
10
Стох
7
МакГиди
17
Хант
17
Хант
7
МакГиди
13
Дойл
20
Кокс
20
Кокс
13
Дойл
7
Вайсс
18
Йендришек
18
Йендришек
7
Вайсс
13
Голошко
11
Виттек
11
Виттек
13
Голошко
Остались в запасе
Ирландия
Словакия
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
8
Роберт Йеж
АП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
8
Роберт Йеж
АП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Ирландия - Словакия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
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Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
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Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
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Лига наций, 1 тур
Словакия
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Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Рикарду Жорж (оба - Португалия)
Резервный судья:
Жоау Капела (Португалия)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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