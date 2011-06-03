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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Турция
Бельгия - Турция: обзор матча 03 июня 2011
Бельгия
03.06.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Турция
4'
М. Огунжими
22'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Турция
Замена
Й. Фоссен
️️️️
С. Дефур
Замена
С. Шентюрк
️️️️
А. Туран
Замена
М. Топал
️️️️
С. Инан
Замена
М. Экичи
️️️️
Б. Йылмаз
Пенальти не реализован!
А. Витсель
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Азар
Замена
Т. Вермален
️️️️
Я. Вертонген
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
Желтая карточка
С. Дефур
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
ГОЛ! 1:0!
М. Огунжими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
0
Сердар Кешимал
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
19
Сельджук Шахин
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
0
Бьорн Влеминкс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Турция
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
9
Семих Шентюрк
АП
4-4-1-1
12
Миньоле
5
Вертонген
4
Компани
2
Алдервейрелд
3
Ломбертс
3
Симонс
16
Дефур
6
Витсель
22
Шадли
10
Азар
16
Огунжими
4-4-2
1
Демирель
0
Кешимал
22
Сариоглу
2
Четин
0
Биринджи
10
Туран
8
Инан
0
Белезоглу
19
Шахин
17
Йылмаз
20
Казим-Ричардс
5
Вертонген
3
Вермален
3
Вермален
5
Вертонген
10
Азар
14
Мертенс
14
Мертенс
10
Азар
16
Дефур
20
Фоссен
20
Фоссен
16
Дефур
17
Йылмаз
18
Экичи
18
Экичи
17
Йылмаз
8
Инан
15
Топал
15
Топал
8
Инан
10
Туран
9
Шентюрк
9
Шентюрк
10
Туран
Остались в запасе
Бельгия
Турция
0
Бьорн Влеминкс
ЦФ
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Жорж Леекенс
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
0
Бьорн Влеминкс
ЦФ
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Бельгия - Турция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Король Бодуэн
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