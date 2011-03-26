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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Дания
Норвегия - Дания: обзор матча 26 марта 2011
Норвегия
26.03.2011, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Дания
81'
Э. Хусеклепп
27'
Д. Роммедаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Дания
+3
Замена
Д. Васс
️️️️
Д. Роммедаль
Замена
С. Иверсен
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
Т. Эневольдсен
️️️️
М. Крон-Дели
ГОЛ! 1:1!
Э. Хусеклепп
Замена
Д. Браатен
️️️️
Э. Рууд
Замена
Я. Поульсен
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
Х. Велер
Желтая карточка
Л. Якобсен
ГОЛ! 0:1!
Д. Роммедаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
5
Александер Теттей
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
18
Даниэль Васс
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
0
Мортен Скубо
ЦФ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
4-4-2
1
Ярстейн
6
Риисе
14
Рууд
5
Хангеланд
3
Велер
0
Педерсен
9
Хаугер
0
Гриндхейм
16
Риисе
9
Абделлауе
0
Хусеклепп
3-5-1-1
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Аггер
13
Занка
10
Роммедаль
7
Квист
15
Сильбербауэр
2
Поульсен
2
Крон-Дели
10
Эриксен
11
Бендтнер
14
Рууд
9
Браатен
9
Браатен
14
Рууд
0
Хусеклепп
14
Иверсен
14
Иверсен
0
Хусеклепп
10
Роммедаль
18
Васс
18
Васс
10
Роммедаль
2
Поульсен
18
Поульсен
18
Поульсен
2
Поульсен
2
Крон-Дели
20
Эневольдсен
20
Эневольдсен
2
Крон-Дели
Остались в запасе
Норвегия
Дания
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
5
Александер Теттей
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Мортен Скубо
ЦФ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
5
Александер Теттей
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
Остались в запасе
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Мортен Скубо
ЦФ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Норвегия - Дания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Уллеваал
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