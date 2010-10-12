Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Ирландия
Словакия - Ирландия: обзор матча 12 октября 2010
Словакия
12.10.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
37'
Я. Дюрица
16'
Ш. Сент-Леджер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Ирландия
Желтая карточка
М. Кархан
+1
Замена
Т. Оравец
️️️️
Э. Йендришек
Замена
Э. Кеох
️️️️
К. Фахи
Замена
М. Стох
️️️️
В. Вайсс
Замена
Ф. Голошко
️️️️
С. Шестак
+2
Пенальти не реализован!
Р. Кин
Желтая карточка
Я. Муха
+1
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Грин
Травма
П. Грин
ГОЛ! 1:1!
Я. Дюрица
Пас отдал
Ю. Куцка
Желтая карточка
С. Шестак
16'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Сент-Леджер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
4
Радослав Забавник
ПЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
6
Мирослав Кархан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Пол Грин
ОП
6
Гленн Уилэн
ЦП
5
Кейт Фахи
ПП
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
0
Томаш Оравец
ЦФ
22
Филип Шебо
ЦФ
Ирландия
16
Джо Мерфи
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
4-1-4-1
1
Муха
15
Губочан
4
Дюрица
16
Салата
4
Забавник
6
Кархан
18
Йендришек
19
Куцка
17
Гамшик
7
Вайсс
9
Шестак
4-1-2-1-2
16
Гивен
4
О'Ши
2
Сент-Леджер
5
Данн
3
Килбейн
21
Грин
5
Фахи
6
Уилэн
7
МакГиди
9
Лонг
10
Кин
7
Вайсс
10
Стох
10
Стох
7
Вайсс
9
Шестак
13
Голошко
13
Голошко
9
Шестак
18
Йендришек
0
Оравец
0
Оравец
18
Йендришек
21
Грин
18
Гибсон
18
Гибсон
21
Грин
5
Фахи
22
Кеох
22
Кеох
5
Фахи
Остались в запасе
Словакия
Ирландия
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
22
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
16
Джо Мерфи
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
22
Филип Шебо
ЦФ
Остались в запасе
16
Джо Мерфи
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Словакия - Ирландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Словакия
Ирландия
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Ирландия – Израиль: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Фарерские острова – Словакия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Словакия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
29 сентября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Ирландия – Израиль: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Ирландия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Ирландия – Австрия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+