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Евро-2024
Сербия - Эстония
Сербия - Эстония: обзор матча 08 октября 2010
Сербия
08.10.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
Эстония
60'
З. Кузманович
63'
Т. Кинк
73'
К. Васильев
90+1'
А. Лукович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Эстония
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Лукович
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
М. Вунк
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
К. Васильев
Желтая карточка
М. Красич
Замена
Д. Лазович
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 1:2!
К. Васильев
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
Замена
К. Сааг
️️️️
Т. Кинк
ГОЛ! 1:1!
Т. Кинк
ГОЛ! 1:0!
З. Кузманович
Желтая карточка
А. Дмитриев
Замена
М. Нинкович
️️️️
М. Йованович
Замена
З. Тошич
️️️️
Г. Качар
10'
Желтая карточка
Р. Пииройа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
0
Марко Ломич
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
0
Деян Станкович
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
0
Милош Красич
ПП
15
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Сербия
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Милош Нинкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Драган Мрджа
ЦФ
18
Данко Лазович
ЦФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
0
Тихон Шишов
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
4-5-1
1
Стойкович
0
Ломич
6
Иванович
0
Видич
0
Лукович
0
Йованович
0
Станкович
22
Кузманович
0
Качар
0
Красич
15
Жигич
3-2-3-2
1
Парейко
4
Пииройа
17
Яагер
15
Клаван
3
Ряхн
5
Круглов
6
Дмитриев
7
Пури
14
Васильев
9
Кинк
10
Зенев
0
Йованович
0
Нинкович
0
Нинкович
0
Йованович
0
Качар
7
Тошич
7
Тошич
0
Качар
22
Кузманович
18
Лазович
18
Лазович
22
Кузманович
9
Кинк
7
Сааг
7
Сааг
9
Кинк
10
Зенев
13
Вунк
13
Вунк
10
Зенев
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
Остались в запасе
Сербия
Эстония
0
Драган Мрджа
ЦФ
0
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
0
Тихон Шишов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
0
Драган Мрджа
ЦФ
0
Невен Суботич
ЦЗ
Остались в запасе
0
Тихон Шишов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Сербия - Эстония
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
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05.06.2026
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Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Исландия
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26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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