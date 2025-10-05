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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Серро Ларго
Насьональ - Серро Ларго: обзор матча 05 октября 2025
Насьональ
05.10.2025, воскресенье, 00:00
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Серро Ларго
45'
O. Ebere
61'
М. Гомес
57'
F. Rossi
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Серро Ларго
Конец матча
Желтая карточка
М. Перейра
89'
88'
Желтая карточка
M. Añasco
Желтая карточка
J. Patiño
86'
Замена
G. Carneiro
️️️️
М. Гомес
85'
Замена
М. Перейра
️️️️
Н. Лодейро
84'
83'
Желтая карточка
F. Parada Rocha
81'
Красная карточка
G. Rossetto
77'
Желтая карточка
N. Bertocchi
Замена
J. Patiño
️️️️
D. Romero
75'
73'
Замена
G. Rossetto
️️️️
L. Correa
72'
Желтая карточка
S. Assis
65'
Желтая карточка
L. Correa
Желтая карточка
D. Romero
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
F. Rossi
Желтая карточка
O. Ebere
54'
46'
Замена
M. Añasco
️️️️
C. Gonzalez
Второй тайм
ГОЛ! 1:0!
O. Ebere
45'
42'
Замена
M. Gianoli
️️️️
M. Brasil
34'
Желтая карточка
C. Gonzalez
Замена
O. Ebere
️️️️
Н. Лопес
30'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
19
Mauro Brasil
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
2
Facundo Parada Rocha
ЦЗ
6
Facundo Bonifazi
ЦЗ
18
Cristian Gonzalez
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
14
Lucas Correa
ЦП
27
F. Rossi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
30
Hayen Palacios
ЦЗ
15
Paolo Calione
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
11
Osinachi Ebere
ЦФ
77
Lucas Villalba
ЦФ
Серро Ларго
1
Federico Pintado
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
25
A. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
28
Gabriel Rossetto
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
4-3-2
1
Мехия
13
4
Коатес
29
27
23
6
14
Лодейро
11
Лопес
9
Гомес
3-2-3-1
25
2
6
18
19
5
22
15
14
27
30
30
27
33
33
27
14
Лодейро
10
Перейра
10
Перейра
14
Лодейро
9
Гомес
20
20
9
Гомес
11
Лопес
11
11
11
Лопес
19
5
5
19
18
10
10
18
14
28
28
14
30
30
Остались в запасе
Насьональ
Серро Ларго
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
77
Lucas Villalba
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
1
Federico Pintado
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
25
A. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
77
Lucas Villalba
ЦФ
Остались в запасе
1
Federico Pintado
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
25
A. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Насьональ - Серро Ларго
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 7 тур
Насьональ
2 : 1
03.08.2026
Прогресо
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Тигре
1 : 2
29.07.2026
Насьональ
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Насьональ
0 : 3
22.07.2026
Тигре
Уругвай. Примера, 6 тур
Насьональ
1 : 2
18.07.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 0
11.07.2026
Насьональ
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 7 тур
Пеньяроль
3 : 0
02.08.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 6 тур
Сентраль Эспаньол
0 : 1
25.07.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 5 тур
Серро Ларго
1 : 1
14.07.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
Посещаемость:
22000
Таблица
Команда
2
Насьональ
5
Серро Ларго
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
5
1
25
11
14
29
15
7
4
4
19
14
5
25
Полная таблица
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2024.04.21 11:45
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2024.03.01 16:32
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