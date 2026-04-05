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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Альбион - Серро Ларго
Альбион - Серро Ларго: обзор матча 05 апреля 2026
Альбион
05.04.2026, воскресенье, 16:00
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Серро Ларго
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Альбион - Серро Ларго
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Стадион:
Парке Доктор Энрике Фалько Лихтембергер
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- : -
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Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
11.07.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 5 тур
Хувентуд
- : -
11.07.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
- : -
11.07.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 5 тур
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- : -
12.07.2026
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Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
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Прогресо
1 : 2
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Альбион
1 : 2
31.05.2026
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2 : 0
30.05.2026
Серро
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Насьональ
1 : 0
24.05.2026
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1 : 0
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0 : 1
09.05.2026
Альбион
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Ливерпуль
0 : 0
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Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
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3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
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Расинг М
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