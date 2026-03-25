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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Серро Ларго
Насьональ - Серро Ларго: обзор матча 25 марта 2026
Насьональ
25.03.2026, среда, 02:30
Уругвай. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Серро Ларго
15'
T. Veron
70'
J. Cruz De los Santos
78'
B. Barcia
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Серро Ларго
Завершен
90'
+3'
88'
Желтая карточка
Julián Pou
Замена
Pável Núñez
️️️️➡️️
Максимилиано Гомес
84'
Замена
Mauricio Vera
️️️️➡️️
Николас Лодейро
84'
81'
Желтая карточка
Nicolas Bertocchi
Желтая карточка
Николас Лодейро
80'
ГОЛ! 3:0!
Baltasar Barcia
78'
76'
Замена
Diego Daguerre
️️️️➡️️
Mario García
76'
Замена
Julián Pou
️️️️➡️️
Santiago Franca
ГОЛ! 2:0!
Juan Cruz De los Santos
70'
Замена
Baltasar Barcia
️️️️➡️️
T. Veron
67'
Замена
Juan Cruz De los Santos
️️️️➡️️
Gonzalo Carneiro
67'
65'
Желтая карточка
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
61'
Замена
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
️️️️➡️️
Maximiliano Añasco
61'
Замена
Nicolas Bertocchi
️️️️➡️️
Gustavo Viera
53'
Желтая карточка
Alexis Piegas
Гол отменен
Luciano Boggio
45'
+1
Замена
Federico Bais
️️️️➡️️
Камило Кандидо
40'
ГОЛ! 1:0!
T. Veron
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
32
T. Viera
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
27
T. Veron
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Серро Ларго
12
Pedro González
ВР
3
Alexis Piegas
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
11
Maximiliano Añasco
ЦП
10
A. Pandiani
ЦП
8
Mario García
ЦП
14
Lucas Correa
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
9
Tiziano Correa
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Насьональ
40
Juan Bianchi
ВР
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
15
Paolo Calione
ЦЗ
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
10
Alexander dos Santos
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
18
Pável Núñez
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Серро Ларго
1
J. Moreno
ВР
21
Julián Pou
ЦЗ
2
Gabriel Chocobar
ЦЗ
28
N. Ramos
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
18
Diego Daguerre
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
13
Borys Barone
ЦФ
4-3-3
25
21
Кандидо
2
Рохель
32
13
6
23
14
Лодейро
9
Гомес
20
27
3-4-3
12
3
16
20
10
8
14
11
17
9
7
14
Лодейро
8
8
14
Лодейро
20
19
19
20
27
30
30
27
21
Кандидо
34
34
21
Кандидо
9
Гомес
18
18
9
Гомес
20
21
21
20
7
22
22
7
8
18
18
8
11
30
30
11
Остались в запасе
Насьональ
Серро Ларго
40
Juan Bianchi
ВР
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
15
Paolo Calione
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
1
J. Moreno
ВР
2
Gabriel Chocobar
ЦЗ
28
N. Ramos
ЦЗ
25
Emiliano Jourdan
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
13
Borys Barone
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
40
Juan Bianchi
ВР
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
15
Paolo Calione
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Остались в запасе
1
J. Moreno
ВР
2
Gabriel Chocobar
ЦЗ
28
N. Ramos
ЦЗ
25
Emiliano Jourdan
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
13
Borys Barone
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Насьональ - Серро Ларго
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
Посещаемость:
24000
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