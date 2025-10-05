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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Габала - Шамахы
Габала - Шамахы: обзор матча 05 октября 2025
Габала
05.10.2025, воскресенье, 16:30
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Шамахы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Шамахы
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Габала - Шамахы
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Габала
3 : 1
21.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Карван
1 : 2
15.05.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Габала
1 : 1
09.05.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Зиря
1 : 0
03.05.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Габала
1 : 1
25.04.2026
Араз-Нахичевань
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Габала
3 : 1
21.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Шамахы
3 : 2
16.05.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Нефтчи
3 : 0
10.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Шамахы
0 : 3
03.05.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Шамахы
2 : 0
26.04.2026
Кяпаз
Информация о матче
Стадион:
Габала
Посещаемость:
400 из 2000 зрителей (20%)
Таблица
Команда
8
Шамахы
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Габала
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Полная таблица
Новости команд
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Габала
Шамахы
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
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