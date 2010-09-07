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Судьи
Главный судья:
Алон Йефет (Нетанья)

Чехия - Литва

07.09.2010, Вторник, 22:15 мск Вильнюс, стадион ЛФФ Стэдиум Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур Чехия - Литва
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 8 8 0 0 26:6 +20 24
2. Чехия 8 4 1 3 12:8 +4 13
3. Шотландия 8 3 2 3 9:10 -1 11
4. Литва 8 1 2 5 4:13 -9 5
5. Лихтенштейн 8 1 1 6 3:17 -14 4
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