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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Фарерские острова
Италия - Фарерские острова: обзор матча 07 сентября 2010
Италия
07.09.2010, вторник, 22:50
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 2 тур
5 : 0
Завершен
Фарерские острова
11'
А. Джилардино
22'
Д. Де Росси
27'
А. Кассано
81'
Ф. Квальярелла
90'
А. Пирло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Фарерские острова
ГОЛ! 5:0!
А. Пирло
Замена
Д. Удсен
️️️️
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 4:0!
Ф. Квальярелла
Замена
А. Паломбо
️️️️
Д. Де Росси
Замена
К. Хольст
️️️️
К. Моуритсен
Замена
Й. Наес
️️️️
Б. Локин
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Росси
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 3:0!
А. Кассано
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
11'
Желтая карточка
Й. Давидсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Антонио Кассано
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
0
Эгил Бо
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
8
Симун Самуэльсен
ЦП
0
Янн-Инги Петерсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
0
Хендрик Рубексен
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Италия
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
Фарерские острова
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
13
Даниэль Удсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
4-3-3
12
Вивиано
3
Антонелли
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Сильвестри
16
Де Росси
18
Монтоливо
21
Пирло
22
Росси
11
Джилардино
10
Кассано
3-4-1-2
1
Нильсен
0
Бо
0
Давидсен
4
Грегерсен
0
Петерсен
14
Локин
7
Беньяминсен
8
Самуэльсен
14
Эдмундссон
12
Моуритсен
0
Рубексен
16
Де Росси
17
Паломбо
17
Паломбо
16
Де Росси
11
Джилардино
0
Квальярелла
0
Квальярелла
11
Джилардино
22
Росси
7
Паццини
7
Паццини
22
Росси
14
Эдмундссон
13
Удсен
13
Удсен
14
Эдмундссон
12
Моуритсен
10
Хольст
10
Хольст
12
Моуритсен
14
Локин
2
Наес
2
Наес
14
Локин
Остались в запасе
Италия
Фарерские острова
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Брайн Керр
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Брайн Керр
Статистика матча Италия - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
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