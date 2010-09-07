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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Бельгия
Турция - Бельгия: обзор матча 07 сентября 2010
Турция
07.09.2010, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 2 тур
3 : 2
Завершен
Бельгия
48'
Х. Алтынтоп
66'
С. Шентюрк
78'
А. Туран
28'
Д. ван Бюйтен
69'
Д. ван Бюйтен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Бельгия
+3
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Н. Шахин
+1
Замена
Э. Азар
️️️️
Г. Жилле
Замена
Н. Шахин
️️️️
Т. Шанли
ГОЛ! 3:2!
А. Туран
Замена
А. Витсель
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Г. Генюл
️️️️
С. Сариоглу
ГОЛ! 2:2!
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 2:1!
С. Шентюрк
Вторая желтая
В. Компани
Замена
К. Миральяс
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
Замена
С. Шентюрк
️️️️
С. Инан
+2
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Э. Белезоглу
ГОЛ! 0:1!
Д. ван Бюйтен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
0
Эмер Эрдоган
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Мехмет Аурелио
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Бельгия
0
Логан Бэйлли
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Турция
23
Синан Болат
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
9
Семих Шентюрк
АП
8
Нихат
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
4-5-1
12
Киврак
0
Эрдоган
22
Сариоглу
2
Четин
3
Кейбаши
10
Туран
0
Белезоглу
8
Инан
7
Аурелио
6
Алтынтоп
17
Шанли
3-2-4-1
0
Бэйлли
5
Вертонген
4
Компани
3
Вермален
2
Алдервейрелд
15
ван Бюйтен
8
Феллайни
30
Жилле
3
Симонс
19
Дембеле
9
Лукаку
22
Сариоглу
7
Генюл
7
Генюл
22
Сариоглу
17
Шанли
7
Шахин
7
Шахин
17
Шанли
8
Инан
9
Шентюрк
9
Шентюрк
8
Инан
9
Лукаку
6
Витсель
6
Витсель
9
Лукаку
30
Жилле
10
Азар
10
Азар
30
Жилле
19
Дембеле
11
Миральяс
11
Миральяс
19
Дембеле
Остались в запасе
Турция
Бельгия
23
Синан Болат
ВР
8
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
8
Нихат
ЦФ
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Турция - Бельгия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Король Бодуэн
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