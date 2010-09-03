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Черногория - Уэльс

03.09.2010, Пятница, 21:30 мск Подгорица, стадион Под Горицом Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 1 тур Черногория - Уэльс
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 8 5 3 0 17:5 +12 18
2. Черногория 8 3 3 2 7:7 0 12
3. Швейцария 8 3 2 3 12:10 +2 11
4. Уэльс 8 3 0 5 6:10 -4 9
5. Болгария 8 1 2 5 3:13 -10 5
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