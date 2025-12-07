Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Локомотива: обзор матча 07 декабря 2025

Вараждин
07.12.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Локомотива
48' М. Барач 54' I. Tavares 79' I. Mamut (П) 89' L. Mamic
4' A. Stojaković 20' М. Паяч (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Локомотива
Завершен
Желтая карточка
Tomislav Duvnjak
90' +4
90'
Замена
Яков-Антон Василь ️️️️➡️️ B. Boskovic
90'
+7'
ГОЛ! 4:2! L. Mamic
Пас отдал Ivan Mamut
89'
Желтая карточка
Ivan Mamut
81'
ГОЛ с пенальти! 3:2! Ivan Mamut
79'
78'
Желтая карточка
Josip Posavec
Замена
Ivan Mamut ️️️️➡️️ Aleksa Latković
78'
69'
Замена
Александар Трайковски ️️️️➡️️ Hubert Sobol
69'
Замена
Домагой Антолич ️️️️➡️️ Ivan Katić
Замена
Roberto Punčec ️️️️➡️️ Матео Барач
66'
Травма
Матео Барач
65'
55'
Желтая карточка
B. Boskovic
Желтая карточка
Ламин Ба
55'
ГОЛ! 2:2! I. Tavares
54'
ГОЛ! 1:2! Матео Барач
Пас отдал Antonio Boršić
48'
46'
Замена
Matija Subotić ️️️️➡️️ Mirko Sušak
Замена
I. Tavares ️️️️➡️️ Mate Antunović
46'
Замена
Leon Belcar ️️️️➡️️ Mario Marina
46'
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Luka Škaričić
46'
45' +3
Замена
Luka Dajčer ️️️️➡️️ Марко Паяч
45' +2
Желтая карточка
Ivan Katić
45'
+6'
44'
Травма
Марко Паяч
Желтая карточка
Mario Marina
35'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Марко Паяч
4'
ГОЛ! 0:1! Aleks Stojaković
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
5
Tino Jukić
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
6
B. Boskovic
(К) ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
15
Aleks Stojaković
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
28
Leon Belcar
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
7
Матей Вук
ЛВ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
98
Ante Utrobičić
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Marcel Lorber
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
4-4-2
1
25
44
Барач
5
Ба
3
22
8
24
10
11
4
2-5-4
5
6
11
6
23
17
Паяч
24
18
12
9
15
44
Барач
14
14
44
Барач
24
28
28
24
4
7
Вук
7
Вук
4
10
17
17
10
11
38
38
11
17
Паяч
30
30
17
Паяч
24
8
Антолич
8
Антолич
24
11
10
10
11
6
29
Василь
29
Василь
6
9
7
Трайковски
7
Трайковски
9
Остались в запасе
Вараждин
Локомотива
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
32
Luka Savatovic
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
98
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Marcel Lorber
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
98
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Marcel Lorber
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Вараждин - Локомотива
4
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
14
Офсайды
1
3
Количество передач
237
319
Сейвы
2
1
Точность передач %
65
78
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1012
Новости команд
Все
Вараждин
Локомотива
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+