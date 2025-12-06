Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Вуковар: обзор матча 06 декабря 2025

Риека
06.12.2025, суббота, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Вуковар
11' С. Радельич 30' А. Орек 80' Т. Фрук (П)
66' R. Gonzalez
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Вуковар
Конец матча
90' +1
Желтая карточка
K. Pavicic
90'
Замена
M. Pilj ️️️️ Э. Шабани
90'
+5'
89'
Замена
M. Horvat ️️️️ A. Jurilj
Замена
Ю. Ласицкас ️️️️ М. Деветак
89'
Замена
N. Bodetić ️️️️ С. Виньято
89'
Замена
А. Гояк ️️️️ Л. Менало
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1! Т. Фрук
80'
Замена
Д. Чоп ️️️️ A. Matej Jurić
70'
Замена
Д. Петрович ️️️️ Н. Янкович
70'
66'
ГОЛ! 2:1! R. Gonzalez
Пас отдал A. Jurilj
Желтая карточка
М. Деветак
58'
46'
Замена
Р. Камашу ️️️️ D. M. Mejia Moscoso
46'
Замена
J. Biljan ️️️️ К. Чалханоглу
Второй тайм
45'
+1'
32'
Желтая карточка
R. Gonzalez
ГОЛ! 2:0! А. Орек
30'
ГОЛ! 1:0! С. Радельич
11'
4'
Желтая карточка
К. Чалханоглу
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
10
Тони Фрук
АП
17
Лука Менало
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
16
K. Pavicic
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
10
R. Gonzalez
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
19
Alen Jurilj
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Вуковар
12
Dominik Damjanović
ВР
4
D. Mulac
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
50
Miran Horvat
ЦП
17
Ivan Ljubicic
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
30
Marin Pilj
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
2-1-1-3-3
13
Зломислич
6
Радельич
22
Орек
34
Деветак
26
Дантас
19
Виньято
10
Фрук
4
Янкович
45
Майсторович
77
17
Менало
4-4-2
1
13
16
20
7
Чалханоглу
77
Шабани
6
13
10
21
19
34
Деветак
23
Ласицкас
23
Ласицкас
34
Деветак
19
Виньято
91
91
19
Виньято
4
Янкович
8
Петрович
8
Петрович
4
Янкович
17
Менало
14
Гояк
14
Гояк
17
Менало
77
9
Чоп
9
Чоп
77
7
Чалханоглу
6
6
7
Чалханоглу
19
50
50
19
6
64
Камашу
64
Камашу
6
77
Шабани
30
30
77
Шабани
Остались в запасе
Риека
Вуковар
99
Aleksa Todorović
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
12
Dominik Damjanović
ВР
4
D. Mulac
ЦЗ
17
Ivan Ljubicic
ЦП
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Остались в запасе
12
Dominik Damjanović
ВР
4
D. Mulac
ЦЗ
17
Ivan Ljubicic
ЦП
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Риека - Вуковар
1
3
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
8
16
Офсайды
1
2
Количество передач
490
228
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4677
Новости команд
Все
Риека
Вуковар
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+