Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Локомотива: обзор матча 23 ноября 2025

Осиек
23.11.2025, воскресенье, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
76' L. Jelenić
43' М. Паяч (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Локомотива
Конец матча
Желтая карточка
Х. Бабец
90' +2
90'
+4'
86'
Замена
M. Sušak ️️️️ D. Vukovic
Замена
M. Jovičić ️️️️ Д. Чолина
82'
Замена
Й. Мерсинай ️️️️ Р. Гедес
82'
ГОЛ! 1:1! L. Jelenić
Пас отдал I. Cvijanović
76'
75'
Замена
I. Katić ️️️️ B. Boskovic
75'
Замена
Я. Василь ️️️️ Д. Антолич
Замена
️️️️ N. Omerović
66'
52'
Замена
D. Virgili Fernandez ️️️️ F. Krivak
Замена
️️️️ D. Bukvic
46'
46'
Замена
M. Subotić ️️️️ C. Mbacke Diop
Второй тайм
Желтая карточка
N. Omerović
45' +2
45'
+5'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1! М. Паяч
Замена
I. Cvijanović ️️️️ С. Шопов
35'
Вторая желтая
O. Petrusenko
28'
28'
Желтая карточка
М. Паяч
Желтая карточка
O. Petrusenko
4'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Nail Omerović
ЦП
10
Станислав Шопов
АП
17
A. Jakupovic
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
10
Matija Subotić
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Маленица
38
Чолина
26
44
Мкртчян
42
Гедес
6
Бабец
11
10
Шопов
16
39
17
4-4-3
6
5
23
Вешович
20
Колингер
8
Антолич
17
Паяч
23
6
30
15
12
10
Шопов
55
55
10
Шопов
42
Гедес
5
Мерсинай
5
Мерсинай
42
Гедес
38
Чолина
98
98
38
Чолина
6
10
10
6
6
24
24
6
30
11
11
30
8
Антолич
29
Василь
29
Василь
8
Антолич
23
21
21
23
Остались в запасе
Осиек
Локомотива
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
32
Luka Savatovic
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
2
Anes Huskić
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
2
Anes Huskić
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Осиек - Локомотива
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
15
Офсайды
0
3
Количество передач
287
517
Сейвы
6
2
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
2742
Новости команд
Все
Осиек
Локомотива
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+