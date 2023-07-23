Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Динамо
Словацко - Динамо: обзор матча 23 июля 2023
Словацко
23.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Словацко - Динамо
Новости команд
Все
Словацко
Динамо
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
Больше новостей
Последние матчи
Все
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Архив
