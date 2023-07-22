Введите ваш ник на сайте
Карвина - Фастав: обзор матча 22 июля 2023

Карвина
22.07.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Фастав
Статистика матча Карвина - Фастав
Карвина
Фастав
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
8 декабря 2017, 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
8 декабря 2017, 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
8 декабря 2017, 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
8 декабря 2017, 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
8 декабря 2017, 06:18
5
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
1
Карвина
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Спарта
3 : 1
31.08.2025
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
4 : 1
30.08.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
23.08.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2025
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Спарта
3 : 1
31.08.2025
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Фастав
1 : 0
23.08.2025
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
1 : 0
16.08.2025
Фастав
