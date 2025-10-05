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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Спорт Уанкайо
Спорт Бойз - Спорт Уанкайо: обзор матча 05 октября 2025
Спорт Бойз
05.10.2025, воскресенье, 03:00
Перу. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Уанкайо
12'
J. Alarcón
75'
Ф. Мартинес
67'
J. Sanguinetti
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Бойз - Спорт Уанкайо
Завершен
90'
+13
Желтая карточка
Nahuel Luján
90'
+12
Желтая карточка
Ricardo Salcedo
90'
+11
Красная карточка
Hugo Ángeles
Желтая карточка
Luciano Nequecaur
90'
+7
90'
Замена
Piero Magallanes
️️️️➡️️
Edu Villar
Замена
Sebastian Aranda
️️️️➡️️
Кристиан Карбахаль
88'
Желтая карточка
Rodrigo Colombo
85'
ГОЛ! 2:1!
Фидель Мартинес
Пас отдал
C. H. Da
75'
Замена
Фидель Мартинес
️️️️➡️️
Jostin Alarcón
70'
Замена
Luciano Nequecaur
️️️️➡️️
Luis Urruti
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
J. Sanguinetti
61'
Замена
M. de Jesus
️️️️➡️️
Enzo Ariel Fernandez
46'
Замена
Nahuel Luján
️️️️➡️️
Janio Pósito
41'
Желтая карточка
Enzo Ariel Fernandez
ГОЛ! 1:0!
Jostin Alarcón
Пас отдал
Кристиан Карбахаль
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
(К)
ВР
17
Emilio Saba
ЦЗ
26
Hansell Riojas
ЦЗ
31
Кристиан Карбахаль
ЦЗ
24
Oslimg Mora
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
6
Leonel Solís
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
11
Luis Urruti
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
16
S. Barboza
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
38
Edu Villar
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
11
J. Sanguinetti
ЦФ
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Спорт Бойз
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
18
Sebastian Aranda
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Спорт Уанкайо
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
20
Johan Madrid
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
11
Josuee Herrera
ЦП
23
Piero Magallanes
ЦФ
9
M. de Jesus
ЦФ
10
Nahuel Luján
ЦФ
3-5-2
1
17
26
31
Карбахаль
7
8
6
10
24
5
11
4-3-3
12
26
92
2
16
38
22
28
19
11
89
10
77
Мартинес
77
Мартинес
10
31
Карбахаль
18
18
31
Карбахаль
11
9
9
11
8
8
38
23
23
38
28
9
9
28
89
10
10
89
Остались в запасе
Спорт Бойз
Спорт Уанкайо
88
Emile Franco
ВР
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
25
Renzo Salazar
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
20
Johan Madrid
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
11
Josuee Herrera
ЦП
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Остались в запасе
88
Emile Franco
ВР
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
25
Renzo Salazar
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Остались в запасе
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
20
Johan Madrid
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
11
Josuee Herrera
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Статистика матча Спорт Бойз - Спорт Уанкайо
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
8
13
Количество передач
333
406
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Информация о матче
Главный судья:
Robin Segura, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Callao
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Последние матчи
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Спорт Бойз
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса Атлетико
4 : 1
03.05.2026
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