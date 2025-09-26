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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Альянса Атлетико
АДТ - Альянса Атлетико: обзор матча 26 сентября 2025
АДТ
26.09.2025, пятница, 21:15
Перу. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Альянса Атлетико
85'
J. Soto
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Альянса Атлетико
Завершен
Замена
Arthur Gutiérrez
️️️️➡️️
Joao Rojas
90'
+1
Желтая карточка
N. Bazan
86'
ГОЛ! 1:0!
Jhair Soto
Пас отдал
Joao Rojas
85'
84'
Желтая карточка
Luis Olmedo
Замена
Óscar Pinto
️️️️➡️️
John Narváez
82'
Замена
Hernán Rengifo
️️️️➡️️
Mauro Da Luz
82'
79'
Замена
Juan Quiñones
️️️️➡️️
Horacio Benincasa
79'
Замена
Rodrigo Castro
️️️️➡️️
Jimmy Pérez
Замена
D'Alessandro Montenegro
️️️️➡️️
Карлос Кабельо
68'
Замена
N. Bazan
️️️️➡️️
Gerson Barreto
68'
64'
Желтая карточка
José Villegas
62'
Замена
Rolando Diaz
️️️️➡️️
Miguel Agustín Graneros
62'
Замена
Stefano Fernández
️️️️➡️️
Hernan Lupu
56'
Замена
Luis Olmedo
️️️️➡️️
Guillermo Larios
45'
+1
Желтая карточка
Guillermo Larios
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Fernando Bersano
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ЦЗ
28
Jhair Soto
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
77
Mauro Da Luz
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
7
Joao Rojas
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Альянса Атлетико
22
Diego Melián
(К)
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
АДТ
1
Carlos Grados
ВР
14
D'Alessandro Montenegro
ЦЗ
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
27
Alexander Hidalgo
ЦП
28
Óscar Pinto
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
31
N. Bazan
ЦФ
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
40
Juan Quiñones
ЦЗ
3
Christian Vasquez
ЦЗ
19
Mauro Pérez
ЦП
23
Luis Olmedo
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
7
Rodrigo Castro
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
3-2-4-1
1
3
24
14
Кабельо
55
Дуланто
23
28
77
88
29
7
3-2-3-1
22
13
24
15
30
4
29
5
20
11
14
Кабельо
14
14
14
Кабельо
7
20
20
7
23
28
28
23
88
31
31
88
77
9
9
77
13
40
40
13
11
23
23
11
15
16
16
15
20
7
7
20
29
14
14
29
Остались в запасе
АДТ
Альянса Атлетико
1
Carlos Grados
ВР
27
Alexander Hidalgo
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
95
Daniel Prieto
ВР
3
Christian Vasquez
ЦЗ
19
Mauro Pérez
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
27
Alexander Hidalgo
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
3
Christian Vasquez
ЦЗ
19
Mauro Pérez
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Статистика матча АДТ - Альянса Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
12
Офсайды
4
0
Количество передач
397
242
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
58
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Информация о матче
Главный судья:
Diego Haro, Peru
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1 : 1
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Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
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АДТ
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