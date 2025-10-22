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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Гнистан
Интер - Гнистан: обзор матча 22 октября 2025
Интер
22.10.2025, среда, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гнистан
36'
C. Ouguehi
3'
Т. Вяйринен
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Гнистан
Завершен
Замена
Julius Tauriainen
️️️️➡️️
Christian Ouguehi
89'
80'
Замена
Vertti Hänninen
️️️️➡️️
E. Arko-Mensah
Замена
Альбин Гранлунд
️️️️➡️️
J. Hamalainen (o.g.)
75'
63'
Замена
️️️️➡️️
Joakim Latonen
Замена
Iiro Järvinen
️️️️➡️️
Йоханнес Или-Кокко
60'
Замена
️️️️➡️️
Momodou Sarr
60'
46'
Замена
️️️️➡️️
Matias Ritari
46'
Замена
Юхани Ояла
️️️️➡️️
Тим Вяйринен
ГОЛ! 1:1!
Christian Ouguehi
36'
16'
Красная карточка
Lucas von Hellens
3'
ГОЛ! 0:1!
Тим Вяйринен
Пас отдал
Gabriel Europaeus
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
11
Жан Боту
ЛВ
16
Bart Straalman
ЦФ
77
Momodou Sarr
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Гнистан
1
Алекс Кранинкс
ВР
24
Rachide Gnanou
ЦЗ
5
Lucas von Hellens
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
3
Saku Heiskanen
ЦП
15
Gabriel Europaeus
ЦП
14
Matias Ritari
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
12
E. Arko-Mensah
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Интер
13
Tino Kangasaho
ВР
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
6
V. Vehkonen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
18
Otto Eloluoto
ЦФ
Гнистан
13
Oskar Lyberopoulos
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
19
Vertti Hänninen
ЦП
30
Oliver Günes
ЦП
28
Armend Kabashi
ЦП
9
Didrik Hafstad
ЦФ
7
Artur Atarah
ЦФ
3-2-2-3
1
22
18
24
20
17
11
Боту
8
Или-Кокко
3
77
16
3-1-4-2
1
Кранинкс
24
5
22
Райтала
44
Башкиров
15
14
10
3
12
7
Вяйринен
3
5
Гранлунд
5
Гранлунд
3
24
24
24
24
26
26
8
Или-Кокко
19
19
8
Или-Кокко
7
Вяйринен
40
Ояла
40
Ояла
7
Вяйринен
26
Еременко
26
Еременко
12
19
19
12
Остались в запасе
Интер
Гнистан
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
18
Otto Eloluoto
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
13
Oskar Lyberopoulos
ВР
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
30
Oliver Günes
ЦП
28
Armend Kabashi
ЦП
9
Didrik Hafstad
ЦФ
7
Artur Atarah
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Остались в запасе
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
18
Otto Eloluoto
ЦФ
Остались в запасе
13
Oskar Lyberopoulos
ВР
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
30
Oliver Günes
ЦП
28
Armend Kabashi
ЦП
9
Didrik Hafstad
ЦФ
7
Artur Atarah
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Статистика матча Интер - Гнистан
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Главный судья:
Kalle Makinen, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
Посещаемость:
2588
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Гнистан
1 : 0
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0 : 3
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