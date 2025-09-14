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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Дефенсор Спортинг
Серро Ларго - Дефенсор Спортинг: обзор матча 14 сентября 2025
Серро Ларго
14.09.2025, воскресенье, 00:00
Уругвай. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
72'
F. Rossi
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Дефенсор Спортинг
Завершен
85'
Желтая карточка
Кевин Доусон
Желтая карточка
Cristian Gonzalez
84'
Желтая карточка
Lucas Correa
83'
83'
Замена
Augusto Cambón
️️️️➡️️
Lautaro Navarro
77'
Замена
Rodrigo Dudok
️️️️➡️️
Alan Torterolo
Замена
️️️️➡️️
Lucas Correa
75'
ГОЛ! 1:0!
F. Rossi
72'
Замена
Enrique Almeida
️️️️➡️️
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
69'
64'
Замена
A. Machado
️️️️➡️️
Mauricio Amaro
Замена
Mario García
️️️️➡️️
Nicolas Bertocchi
54'
7'
Желтая карточка
Nahuel Furtado
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
5
A. Di Pippa
ЦЗ
2
Facundo Parada Rocha
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
18
Cristian Gonzalez
ЦЗ
6
Facundo Bonifazi
ЦЗ
14
Lucas Correa
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
27
F. Rossi
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
6
Mauricio Amaro
ЦП
24
Lucas Paul De los Santos
ЦП
5
German Barrios
ЦП
16
José Álvarez
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Серро Ларго
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
25
A. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
18
Federico Medina
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
28
Gabriel Rossetto
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Ariel Lima
ЦЗ
61
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
9
A. Machado
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
3-2-3-2
25
31
Кристенсен
18
6
2
5
14
15
22
30
27
3-3-3
12
Доусон
31
3
де лос Сантос
23
6
24
5
28
22
16
22
8
8
22
30
23
23
30
22
19
19
22
6
9
9
6
28
28
28
28
Остались в запасе
Серро Ларго
Дефенсор Спортинг
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
25
A. Perez
ЦП
18
Federico Medina
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
28
Gabriel Rossetto
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
1
Lucas Machado
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Ariel Lima
ЦЗ
61
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
25
A. Perez
ЦП
18
Federico Medina
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
28
Gabriel Rossetto
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Ariel Lima
ЦЗ
61
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Серро Ларго - Дефенсор Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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