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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Альбион
Дефенсор Спортинг - Альбион: обзор матча 01 апреля 2026
Дефенсор Спортинг
01.04.2026, среда, 01:00
Уругвай. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Альбион
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Посещаемость:
600
Новости команд
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Дефенсор Спортинг
Альбион
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
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1 : 1
08.06.2026
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Прогресо
1 : 2
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
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Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 1 тур
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2 : 1
17.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 2
10.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 2
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 2 тур
Насьональ
1 : 0
24.05.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
0 : 0
18.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
0 : 1
09.05.2026
Альбион
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