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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Атлетико Грау
Спорт Бойз - Атлетико Грау: обзор матча 23 сентября 2025
Спорт Бойз
23.09.2025, вторник, 03:30
Перу. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Грау
35'
C. Lopez
15'
Х. Гарро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Бойз - Атлетико Грау
Завершен
90'
+1
Замена
Tomás Sandoval
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
90'
Желтая карточка
Rodrigo Tapia
Замена
Gilmar Rodríguez
️️️️➡️️
Emilio Saba
88'
Замена
Juan González Peña
️️️️➡️️
Jostin Alarcón
80'
75'
Замена
Cesar Vasquez
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
Желтая карточка
Oslimg Mora
65'
62'
Замена
Jherson Reyes
️️️️➡️️
Хуан Гарро
Желтая карточка
Hansell Riojas
54'
46'
Замена
Rodrigo Vilca
️️️️➡️️
Neri Bandiera
ГОЛ! 1:1!
C. Lopez
35'
15'
ГОЛ! 0:1!
Хуан Гарро
Пас отдал
Diego Soto
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
(К)
ВР
17
Emilio Saba
ЦЗ
31
Кристиан Карбахаль
ЦЗ
22
Matias Almiron
ЦЗ
26
Hansell Riojas
ЦЗ
7
C. Lopez
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
11
Luis Urruti
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
88
Diego Soto
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
7
Хуан Гарро
ПВ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Спорт Бойз
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
30
Axel Domínguez
ЦП
27
Víctor Flores
ЦП
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
17
Jherson Reyes
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
18
Adriel Trelles
ЦП
29
Benjamín García
ЦП
9
Tomás Sandoval
ЦФ
4-4-2
1
17
22
26
31
Карбахаль
7
8
10
24
5
11
4-3-1-2
1
13
15
28
27
88
5
10
7
Гарро
11
9
Руидиас
10
23
23
10
17
18
18
17
7
Гарро
17
17
7
Гарро
11
25
25
11
9
Руидиас
20
20
9
Руидиас
10
9
9
10
Остались в запасе
Спорт Бойз
Атлетико Грау
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
35
Sebastian Alvarado
ЦП
30
Axel Domínguez
ЦП
27
Víctor Flores
ЦП
13
Fabrizio Roca
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Elsar Rodas
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
18
Adriel Trelles
ЦП
29
Benjamín García
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
35
Sebastian Alvarado
ЦП
30
Axel Domínguez
ЦП
27
Víctor Flores
ЦП
13
Fabrizio Roca
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Elsar Rodas
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
18
Adriel Trelles
ЦП
29
Benjamín García
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча Спорт Бойз - Атлетико Грау
2
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
15
Количество передач
299
486
Сейвы
2
7
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Diego Haro, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Callao
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Спорт Бойз
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
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