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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Куско - АДТ
Куско - АДТ: обзор матча 23 сентября 2025
Куско
23.09.2025, вторник, 03:15
Перу. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
АДТ
1'
J. Rojas
86'
D. Montenegro
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куско - АДТ
Завершен
88'
Замена
Óscar Pinto
️️️️➡️️
Карлос Кабельо
86'
ГОЛ! 0:2!
D'Alessandro Montenegro
Пас отдал
N. Bazan
84'
Замена
Arthur Gutiérrez
️️️️➡️️
Gerson Barreto
84'
Замена
N. Bazan
️️️️➡️️
Mauro Da Luz
Желтая карточка
Iván Colman
79'
Замена
Julián Aquino
️️️️➡️️
M. Ruidias
74'
Замена
Alex Miguel Custodio
️️️️➡️️
Alvaro Ampuero
74'
66'
Желтая карточка
John Narváez
Замена
Pierre Da Silva
️️️️➡️️
Carlos Diez
61'
Замена
Juan Tévez
️️️️➡️️
Nicolás Silva
61'
58'
Замена
D'Alessandro Montenegro
️️️️➡️️
Joao Rojas
55'
Желтая карточка
Густаво Дуланто
1'
ГОЛ! 0:1!
Joao Rojas
Пас отдал
Gerson Barreto
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
24
M. Ruidias
ЦЗ
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
26
Nicolás Silva
(К)
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
9
F. Callejo
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Fernando Bersano
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ЦЗ
28
Jhair Soto
ЦП
77
Mauro Da Luz
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
7
Joao Rojas
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Куско
13
Andy Vidal
ВР
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
7
Pierre Da Silva
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
АДТ
1
Carlos Grados
ВР
14
D'Alessandro Montenegro
ЦЗ
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
28
Óscar Pinto
ЦП
27
Alexander Hidalgo
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
31
N. Bazan
ЦФ
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
3-5-2
28
2
6
24
26
14
10
22
16
8
9
3-2-4-1
1
3
24
14
Кабельо
23
55
Дуланто
77
88
29
28
7
6
4
4
6
14
7
7
14
24
32
32
24
26
11
11
26
7
14
14
7
88
20
20
88
14
Кабельо
28
28
14
Кабельо
77
31
31
77
Остались в запасе
Куско
АДТ
13
Andy Vidal
ВР
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
1
Carlos Grados
ВР
27
Alexander Hidalgo
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
27
Alexander Hidalgo
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Главный тренер
Карлос Десио
Статистика матча Куско - АДТ
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
8
Офсайды
1
2
Количество передач
554
249
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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Куско
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
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