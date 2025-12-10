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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 10 декабря 2025
Реал
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
28'
Родриго
36'
Н. О'Райли
43'
Э. Холанд (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Манчестер Сити
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Бернарду Силва
90'
+4'
Желтая карточка
Альваро Каррерас
88'
88'
Замена
Натан Аке
️️️️➡️️
Жереми Доку
Желтая карточка
Родриго
87'
Замена
Эндрик
️️️️➡️️
Рауль Асенсио
79'
76'
Желтая карточка
Нико О'Райли
70'
Замена
Савиньо
️️️️➡️️
Райан Шерки
70'
Замена
Тиджани Рейндерс
️️️️➡️️
Фил Фоден
70'
Замена
Омар Мармуш
️️️️➡️️
Эрлинг Холанд
Замена
Браим Диас
️️️️➡️️
Даниэль Себальос
67'
Замена
Арда Гюлер
️️️️➡️️
Гонсало Гарсия
58'
45'
+3'
Желтая карточка
Антонио Рюдигер
43'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Эрлинг Холанд
42'
Пенальти назначен
Эрлинг Холанд
36'
ГОЛ! 1:1!
Нико О'Райли
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Джуд Беллингем
28'
11'
Желтая карточка
Фил Фоден
5'
Пенальти отменен
Матеус Нуньес
Показать весь матч
Live: Реал - Манчестер Сити
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 1:2.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:2.
90+2'
Удар заблокирован. Бил vinicius junior (Real Madrid). Ассистент - Федерико Вальверде..
90+2'
Удар заблокирован. Бил Савиньо (Манчестер Сити). Ассистент - omar marmoush..
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4
90'
Бернарду Силва (Манчестер Сити) получил желтую карточку за фол.
90'
Правила нарушил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
90'
brahim diaz (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Эндрик отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
89'
Удар заблокирован. Бил Нико О'Райли (Манчестер Сити).
89'
Удар заблокирован. Бил tijjani reijnders (Манчестер Сити). Ассистент - Савиньо..
88'
alvaro carreras (Real Madrid) получил желтую карточку за фол.
88'
Савиньо (Манчестер Сити) заработал штрафной на правом фланге.
88'
Правила нарушил alvaro carreras (Real Madrid).
87'
Замена у команды Манчестер Сити. jeremy doku ушел, nathan ake вышел.
87'
Родриго (Real Madrid) получил желтую карточку.
86'
Матеус Нуньес (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил Родриго (Real Madrid).
86'
Удар заблокирован. Бил Джуд Беллингем (Real Madrid).
85'
endrick (Real Madrid) пробил (головой) и попал в перекладину! Длинный пас делал alvaro carreras.
84'
Удар заблокирован. Бил Эндрик (Real Madrid). Ассистент - Джуд Беллингем..
81'
Савиньо (Манчестер Сити) заработал штрафной на правом фланге.
81'
Правила нарушил antonio rudiger (Real Madrid).
80'
Момент не реализован! vinicius junior (Real Madrid). Навешивал arda guler с углового.
80'
josko gvardiol отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
79'
Замена у команды Real Madrid. raul asencio ушел, Эндрик вышел.
78'
Джуд Беллингем (Real Madrid) заработал штрафной на левом фланге.
78'
Правила нарушил nico gonzalez (Манчестер Сити).
77'
Момент не реализован! vinicius junior (Real Madrid). Длинный пас отдал Родриго.
77'
Удар заблокирован. Бил arda guler (Real Madrid).
76'
Нико О'Райли (Манчестер Сити) получил желтую карточку за фол.
76'
Правила нарушил Нико О'Райли (Манчестер Сити).
76'
Федерико Вальверде (Real Madrid) заработал штрафной на правом фланге.
75'
raul asencio (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Правила нарушил jeremy doku (Манчестер Сити).
75'
Удар заблокирован. Бил Федерико Вальверде (Real Madrid).
75'
Удар заблокирован. Бил Джуд Беллингем (Real Madrid). Ассистент - antonio rudiger..
73'
Правила нарушил arda guler (Real Madrid).
73'
Бернарду Силва (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил nico gonzalez (Манчестер Сити).
71'
arda guler (Real Madrid) заработал штрафной в атаке.
71'
Замена у команды Манчестер Сити. rayan cherki ушел, Савиньо вышел.
70'
Замена у команды Манчестер Сити. phil foden ушел, tijjani reijnders вышел.
70'
Замена у команды Манчестер Сити. erling haaland ушел, omar marmoush вышел.
70'
Матеус Нуньес (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Правила нарушил alvaro carreras (Real Madrid).
67'
Замена у команды Real Madrid. Даниэль Себальос ушел, brahim diaz вышел.
66'
jeremy doku (Манчестер Сити) заработал штрафной на левом фланге.
66'
Правила нарушил Джуд Беллингем (Real Madrid).
64'
Правила нарушил jeremy doku (Манчестер Сити).
64'
Федерико Вальверде (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Тибо Куртуа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
62'
jeremy doku (Манчестер Сити) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал Джанлуиджи Доннарумма.
59'
erling haaland (Манчестер Сити) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Проникающий пас делал rayan cherki.
58'
Замена у команды Real Madrid. gonzalo garcia ушел, arda guler вышел.
58'
jeremy doku (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил gonzalo garcia (Real Madrid).
56'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил ruben dias (Манчестер Сити).
54'
jeremy doku (Манчестер Сити) заработал штрафной на левом фланге.
54'
Правила нарушил raul asencio (Real Madrid).
53'
Правила нарушил rayan cherki (Манчестер Сити).
53'
aurelien tchouameni (Real Madrid) заработал штрафной на левом фланге.
52'
Момент не реализован! Родриго (Real Madrid). Пас отдал Джуд Беллингем.
52'
rayan cherki (Манчестер Сити) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid).
50'
Момент не реализован! Джуд Беллингем (Real Madrid). Пас после быстрого прохода сделал Родриго.
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 1:2.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 3
45+1'
rayan cherki (Манчестер Сити) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid).
45+1'
erling haaland (Манчестер Сити) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал Нико О'Райли.
45'
Джуд Беллингем (Real Madrid) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Правила нарушил Матеус Нуньес (Манчестер Сити).
43'
Гол! 0:0! . erling haaland (Манчестер Сити) забил с пенальти.
43'
antonio rudiger (Real Madrid) получил желтую карточку за фол.
42'
Решение ВАР. заработал пенальти!
40'
antonio rudiger (Real Madrid)нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
40'
erling haaland (Манчестер Сити) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
37'
Родриго (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Правила нарушил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
35'
Гол! 1:1! Забил Нико О'Райли (Манчестер Сити).
35'
josko gvardiol (Манчестер Сити) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Длинный пас делал rayan cherki.
35'
raul asencio отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
33'
rayan cherki (Манчестер Сити) заработал штрафной на правом фланге.
33'
Правила нарушил alvaro carreras (Real Madrid).
31'
Пауза окончена. Матч продолжается.
30'
Пауза в матче. Травму получил Родриго (Real Madrid)
28'
Гол! 1:0! Забил Родриго (Real Madrid). Ассистент - Джуд Беллингем.
27'
phil foden (Манчестер Сити) заработал штрафной в атаке.
27'
Правила нарушил gonzalo garcia (Real Madrid).
21'
raul asencio (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил erling haaland (Манчестер Сити).
21'
nico gonzalez (Манчестер Сити) заработал штрафной в атаке.
21'
Правила нарушил Родриго (Real Madrid).
20'
Правила нарушил Даниэль Себальос (Real Madrid).
20'
erling haaland (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Момент не реализован! aurelien tchouameni (Real Madrid). Пас отдал Родриго.
17'
Родриго (Real Madrid) заработал штрафной на левом фланге.
17'
Правила нарушил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
16'
Матеус Нуньес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
15'
Правила нарушил Нико О'Райли (Манчестер Сити).
15'
Федерико Вальверде (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Родриго (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил josko gvardiol (Манчестер Сити).
14'
Удар заблокирован. Бил jeremy doku (Манчестер Сити). Ассистент - josko gvardiol..
12'
erling haaland (Манчестер Сити) в офсайде.
11'
phil foden (Манчестер Сити) получил желтую карточку за фол.
11'
Родриго (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил phil foden (Манчестер Сити).
10'
Матеус Нуньес (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Джуд Беллингем (Real Madrid).
7'
Правила нарушил jeremy doku (Манчестер Сити).
7'
Даниэль Себальос (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Момент не реализован! vinicius junior (Real Madrid). Пас отдал Родриго.
5'
Удар заблокирован. Бил alvaro carreras (Real Madrid). Ассистент - Федерико Вальверде..
4'
Нико О'Райли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
4'
Удар заблокирован. Бил Федерико Вальверде (Real Madrid). Ассистент - Родриго..
3'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
2'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной в атаке.
2'
Правила нарушил Матеус Нуньес (Манчестер Сити).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
11
Родриго
ПВ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
АП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
8
Арда Гюлер
АП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-1-3-3
1
Куртуа
18
Каррерас
22
Рюдигер
17
Асенсио
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
19
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
16
Гарсия
2-2-3-3
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
14
Гонсалес
27
Нуньес
10
Силва
10
Шерки
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
3
О'Райли
16
Гарсия
8
Гюлер
8
Гюлер
16
Гарсия
19
Себальос
10
Диас
10
Диас
19
Себальос
17
Асенсио
9
Эндрик
9
Эндрик
17
Асенсио
11
Доку
6
Аке
6
Аке
11
Доку
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
17
Офсайды
0
1
Количество передач
438
416
Сейвы
6
0
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
76977
Где смотреть матч:
Okko
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