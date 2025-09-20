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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Арарат-Армения - Ноа
Арарат-Армения - Ноа: обзор матча 20 сентября 2025
Арарат-Армения
20.09.2025, суббота, 17:00
Армения. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ноа
Матч
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Статистика матча Арарат-Армения - Ноа
3
1
2
4
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3
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Информация о матче
Стадион:
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Ноа
8 : 3
19.05.2026
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