Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Вараждин: обзор матча 20 сентября 2025

Локомотива
20.09.2025, суббота, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Вараждин
57' F. Krivak
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Вараждин
Завершен
Замена
Марин Леовац ️️️️➡️️ Марко Паяч
90' +4
90' +1
Желтая карточка
Leon Belcar
86'
Желтая карточка
Aleksa Latković
Замена
Matija Subotić ️️️️➡️️ Яков-Антон Василь
82'
Замена
Hubert Sobol ️️️️➡️️ Aleks Stojaković
71'
65'
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Antonio Boršić
65'
Замена
Tomislav Duvnjak ️️️️➡️️ Mario Marina
ГОЛ! 1:0! Fabijan Krivak
Пас отдал Яков-Антон Василь
57'
54'
Замена
Roberto Punčec ️️️️➡️️ Ivan Mamut
46'
Замена
Петар Бочкай ️️️️➡️️ Rufat Abdullazada
46'
Замена
Leon Belcar ️️️️➡️️ Давид Пуцлин
Замена
Fabijan Krivak ️️️️➡️️ David Virgili Fernandez
46'
Желтая карточка
Денис Колингер
34'
Желтая карточка
Марко Паяч
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
5
Tino Jukić
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
23
Fabijan Krivak
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
3-4-1-3
5
20
Колингер
23
Вешович
3
6
17
Паяч
24
29
Василь
21
15
12
4-1-2-3
1
23
Маглица
5
Ба
25
13
6
Пуцлин
24
10
17
38
19
17
Паяч
22
Леовац
22
Леовац
17
Паяч
21
23
23
21
29
Василь
10
10
29
Василь
15
9
9
15
17
14
14
17
6
Пуцлин
28
28
6
Пуцлин
24
8
8
24
25
7
Вук
7
Вук
25
19
12
Бочкай
12
Бочкай
19
Остались в запасе
Локомотива
Вараждин
31
Zvonimir Šubarić
ВР
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Dušan Vuković
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
21
Josip Silić
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
4
Luka Škaričić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
31
Zvonimir Šubarić
ВР
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Dušan Vuković
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
4
Luka Škaričić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Локомотива - Вараждин
2
2
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
14
Офсайды
5
0
Количество передач
458
391
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
304
Новости команд
Все
Локомотива
Вараждин
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 