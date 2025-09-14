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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Вуковар
Осиек - Вуковар: обзор матча 14 сентября 2025
Осиек
14.09.2025, воскресенье, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Вуковар
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Статистика матча Осиек - Вуковар
4
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0
0
Желтые карточки
0
4
Информация о матче
Стадион:
Опус Арена
Посещаемость:
4342
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1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
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