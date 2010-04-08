Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)

Стандард - Гамбург

08.04.2010, Четверг, 23:05 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Трансляция: "Спорт-Плюс" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Стандард - Гамбург
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Гамбург 2:1 Стандард
...
  • Читайте нас: 