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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Фулхэм
Ювентус - Фулхэм: обзор матча 11 марта 2010
Ювентус
11.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Фулхэм
9'
Н. Легротталье
25'
Д. Зебина
45+3'
Д. Трезеге
36'
Д. Этуху
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Грининг
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
Н. Легротталье
Замена
В. Яквинта
️️️️
Д. Трезеге
Замена
К. Демпси
️️️️
С. Дэйвис
Замена
М. Каморанези
️️️️
Х. Салихамиджич
ГОЛ! 3:1!
Д. Трезеге
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Этуху
ГОЛ! 2:0!
Д. Зебина
ГОЛ! 1:0!
Н. Легротталье
Пас отдал
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Диего
ЛВ
11
Хасан Салихамиджич
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЛВ
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-4-1-1
13
Маннингер
6
Гроссо
6
Легротталье
0
Каннаваро
11
Зебина
11
Салихамиджич
29
Поульсен
10
Маркизио
87
Кандрева
10
Диего
7
Трезеге
4-2-3-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Кончески
20
Этуху
29
Дэйвис
16
Дафф
20
Гера
14
Грининг
25
Замора
29
Поульсен
22
Сиссоко
22
Сиссоко
29
Поульсен
11
Салихамиджич
45
Каморанези
45
Каморанези
11
Салихамиджич
7
Трезеге
19
Яквинта
19
Яквинта
7
Трезеге
29
Дэйвис
2
Демпси
2
Демпси
29
Дэйвис
Остались в запасе
Ювентус
Фулхэм
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Остались в запасе
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Ювентус - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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