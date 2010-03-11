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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Стандард
Панатинаикос - Стандард: обзор матча 11 марта 2010
Панатинаикос
11.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Стандард
48'
Л. Винтра
8'
А. Витсель
16'
М. Йованович
74'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Стандард
Вторая желтая
Ж. Симао
+4
Замена
В. Дальма
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 1:3!
И. Де Камарго
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Рукавина
Замена
Э. Мангала
️️️️
Б. Никез
Желтая карточка
С. Болат
Желтая карточка
М. Йованович
Желтая карточка
Ж. Симао
Желтая карточка
Х. Саррьеги
Желтая карточка
Г. Карагунис
Желтая карточка
Р. Гершон
ГОЛ! 1:2!
Л. Винтра
Желтая карточка
М. Сарр
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
С. Лето
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Нинис
Желтая карточка
Л. Винтра
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
С. Дефур
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Йованович
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Стандард
26
Синан Болат
ВР
55
Рами Гершон
ВР
13
Виктор Рамос
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
26
Бенжамен Никез
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
38
Клейтон
ЦФ
Стандард
1
Кристоф ван Хаут
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
7
Грегори Дюфер
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
20
Мусса Траоре
ЦФ
4-4-2
1
Галинович
28
Дарлас
3
Саррьеги
5
Канте
26
Винтра
55
Рукавина
11
Нинис
15
Жилберто
23
Симао
5
Лето
12
Сиссе
3-4-2
26
Болат
17
Камоццато
23
Сарр
13
Рамос
16
Дефур
28
Витсель
26
Никез
11
Йованович
9
Де Камарго
70
Мбокани
55
Рукавина
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
55
Рукавина
11
Нинис
14
Карагунис
14
Карагунис
11
Нинис
5
Лето
14
Салпингидис
14
Салпингидис
5
Лето
26
Никез
5
Мангала
5
Мангала
26
Никез
16
Дефур
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
16
Дефур
11
Йованович
6
Дальма
6
Дальма
11
Йованович
Остались в запасе
Панатинаикос
Стандард
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
20
Мусса Траоре
ЦФ
7
Грегори Дюфер
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
2
Горо
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
38
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
20
Мусса Траоре
ЦФ
7
Грегори Дюфер
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
2
Горо
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Статистика матча Панатинаикос - Стандард
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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