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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Примоз Архар, Марко Станчин.

Марсель - Бенфика

18.03.2010, Четверг, 21:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: "Спорт-Плюс" 20:50 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Марсель - Бенфика
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 23:05 Бенфика 1:1 Марсель
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