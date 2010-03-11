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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Помощники:
Фолькер Венцель, Торстен Шиффер (оба - Германия)

Бенфика - Марсель

11.03.2010, Четверг, 23:05 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Бенфика - Марсель
Первый матч:
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 6 5 0 1 13:3 +10 15
2. Эвертон 6 3 0 3 7:9 -2 9
3. БАТЭ 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. АЕК 6 1 1 4 5:11 -6 4
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